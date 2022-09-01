Замаскировали: Подоляк рассказал о действиях россиян на ЗАЭС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал события на Запорожской АЭС и действия россиян до и во время миссии МАГАТЭ.

Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах, что оккупанты хорошо замаскировали ресультаты своей преступной деятельности на ЗАЭС.

"Они маскируются. Они хотят создать определенные сложности для самого МАГАТЭ, чтобы миссия психологически себя чувствовала опасно, чтобы смотрели на россиян, как на людей, которые могут применить силу", — сказал Подоляк.

По его словам, россиянам нужно было замаскировать все удары по ЗАЭС, которые они наносили, чтобы разрушить систему отвода электроэнергии на юг Украины.

"Они сегодня использовали атаку с вертолетов с территории Энергодара, а затем придумали историю о каком-то дисанте, чтобы замаскировать эти удары. Это была программа психологического давления", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что когда на ЗАЭС была МАГАТЭ, там находилось определенное количество российских журналистов.

"Если ты гарантируешь журналистам безопасность, тогда они уезжают, чтобы создать картинку", – отметил советник.

Мы увидели, что когда приехала МАГАТЭ на ЗАЭС, они показали им какие-то остатки снарядов, чтобы сказать, что это снаряды украинской стороны.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии.

Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

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