У трильйон гривень оцінили експерти збитки українській природі від дії окупантів

За шість місяців повномасштабної війни - рашистські війська натворили лиха не лише з людським життям мирних українців, з інфраструктурою населених пунктів, але і з нашою природою, йдеться в ТСН.

На сьогодні у грошах - це майже один трильйон гривень збитків, завдані орками, підрахували у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурів.

Експерти вже встановили понад дві тисячі ціленаправлених випадків знищення живої природи рашистами. І це не лише вибухи снарядів із забороненими хімічними речовинами, а і зумисні підпали лісів, нафтобаз, обстріли Запорізької атомної станції та забруднення хімікатами річок. Експерти із довкілля, навіть під час обстрілів, намагаються там, де можна, усіляко запобігти і зупинити нищення природи.

«Природа не має кордонів і сьогодні забруднюючи атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти в Україні росіяни за ланцюжком завдають колосальних збитків усьому світу. За новими підрахунками сума збитків вже становить понад 962 мільярди гривень, тобто майже один трильйон гривень. І розрахунки продовжуються», - каже міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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