Російський солдат застрелив двох офіцерів ФСБ в Херсоні

Російський солдат розправився з ФСБівцями в окупованому Херсоні.
Він застрелив їх з автомата.
Про це повідомляє видання Sky News.
Повідомляється, що четверо офіцерів ФСБ зайшли до кафе Food Fuel в тимчасово окупованому Херсоні. Потім вони помітили двох п'яних російських солдатів, сержанта і молодшого сержанта, які розпивали спиртне.
Офіцери ФСБ вичитали окупантів за пияцтво у формі, в результаті чого сержант дістав пістолет і вистрілив з нього в землю.
Співробітник ФСБ спробував відібрати у нього зброю, і молодший сержант вистрілив у чоловіків з автомата Калашникова, співробітники ФСБ відкрили вогонь у відповідь.
Сержант і двоє офіцерів ФСБ були вбиті в перестрілці.
Нагадаємо, що у Луганській області між собою поконфліктували військовослужбовці РФ. Конфлікт закінчився стріляниною із пораненнями.
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