Российский солдат застрелил двоих офицеров ФСБ в Херсоне

Российский солдат расправился с ФСБшниками в оккупированном Херсоне.

Он застрелил их из автомата.

Об этом сообщает издание Sky News.

Сообщается, что четверо офицеров ФСБ зашли в кафе Food Fuel во временно оккупированном Херсоне. Затем они заметили двоих пьяных русских солдат, сержанта и младшего сержанта, распивавших спиртное.

Офицеры ФСБ вычитали оккупантов за пьянство в форме, в результате чего сержант достал пистолет и выстрелил из него в землю.

Сотрудник ФСБ попытался отобрать у него оружие, и младший сержант выстрелил в мужчин из автомата Калашникова, сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.

Сержант и два офицера ФСБ были убиты в перестрелке.

Напомним, что в Луганской области между собой поконфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.

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