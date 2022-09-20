Обрізання вишні та черешні восени: поради

Осінь - найкращий час для санітарного обрізання вишні та черешні. Без цієї процедури дерева швидко старіють і припиняють плодоносити. Головна ціль осіннього обрізання вишні і черешні в тому, щоб покращити імунітет дерева і зберегти сили для майбутнього розвитку. Як це правильно робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли проводити обрізання вишні і черешні восени

Правильно проводити обрізання вишні і черешні у період від вересня до листопада. Тут варто звертати увагу на погодні умови. Чим тепліше -тим пізніше можна приступати до робіт. Головним індикатором вважається опадання листя. Саме в цей момент рух соку всередині стовбура закінчується, а тому дерево легше перенесе втрату гілок. Важливо встигнути обрізати вишню і черешню до заморозків. Інакше зрізи можуть не затягнутися до зими і дерево просто загине.

Обрізання вишні і черешні проводять в суху погоду. Так можна знизити ризик попадання інфекції. Якщо ви не встигли зробити цю процедуру восени і наступили морози, краще зачекати до весни.

Для обрізання вишні і черешні найкраще підійдуть:

сучкоріз;

секатор;

садова пилка;

або ніж.

Дуже важливо, щоб всі інструменти були добре загострені та продезінфіковані. Зробити це можна за допомогою марганцівки, спирту чи 5% розчину залізного купоросу.

Правильне обрізання вишні і черешні восени

Насамперед, потрібно навчитися робити правильний зріз. Так як основна мета осіннього обрізання вишні і черешні в санації та проріджуванні, необхідно прибрати частину зайвих гілок. Тоді рослина не буде витрачати сили на їхню підтримку. Слід уважно оглянути дерево і видалити:

хворі, сухі, пошкоджені гілки, які можуть стати джерелом інфекції;

гілки, які загущають дерево;

пагони, які ростуть всередину стовбура;

гілки, які ростуть вниз;

молоді прикореневі порослі.

Не зайвим буде видалити так звані потужні жируючі пагони, нижні гілки на розвилках і ті пагони, які перехрещуються.

Не варто намагатися видалити за один раз всі гілки, яких потрібно позбутися. Тому що глобальне обрізання може призвести до загибелі дерева. Краще проводити роботу в кілька етапів. А ось дрібні пагони до весни не чіпайте.

Обрізання старої вишні і черешні восени має одну важливу особливість. Якщо у вас досить високі дерева, потрібно зрізати близько 60-90 см з верхівки і залишити до 3 м основного стовбура. Молоді дерева такій процедурі слід піддавати лише на другий рік після висаджування (якщо щороку дерево нарощує не менше 75 см стовбура). Зазвичай старі дерева восени лише проріджують. Однак за необхідності можна також вкоротити надто довгі пагони. Так ви зможете підвищити врожайнійсть.

Обрізання молодої вишні і черешні восени включає в себе проріджування, якому потрібно приділити найбільше уваги.

Щоб вишні і черешні постійно радували вас хорошим урожаєм, потрібно знати, як правильно формувати крону дерева. Після обрізання крона стає світлішою, тому кожна гілка отримує більше сонячного світла. Також не буде ризику, що взимку слабкі пагони зламаються чи вимерзуть.

Саджанці вишні і черешні не обрізають, але при необхідності можна акуратно відділити суху гілку.

Кущова вишня: як її обрізати

У кущової вишні на відміну від деревоподібної, квіткові бруньки розташовуються на букетних гілках. А тому ця рослина потребує більш ретельного проріджування крони. За літо кущ зазвичай сильно заростає. Дуже важливо прибрати сухі і хворі гілки, а також всі гілки до першого розгалуження. Роботу краще розділити на кілька етапів.

Існує кілька правил, які допоможуть провести обрізання кущової вишні восени:

пагони менше 50 см в довжину обрізати не варто, тоді рослина не буде втрачати сили;

гілки потрібно формувати не всередину крони, а назовні, тоді ви уникнете загущення;

молоді пагони краще не чіпати, щоб наступного року отримати врожай.

Чим швидше рани затягнуться, тим краще вишня чи черешня перезимують.

Як використати зрізані гілки з користю

Якщо вам шкода викидати гілки після обрізання вишні і черешні, можна використати їх з користю. Ось кілька порад: