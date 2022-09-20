Обрезка вишни и черешни осенью: советы

Осень – лучшее время для санитарной обрезки вишни и черешни. Без этой процедуры деревья быстро стареют и прекращают плодоносить. Главная цель осенней обрезки вишни и черешни в том, чтобы улучшить иммунитет дерева и сохранить силы для будущего развития. Как это правильно делать – читайте в материале ТСН.ua.

Когда проводить обрезку вишни и черешни осенью

Правильно проводить обрезку вишни и черешни в период с сентября по ноябрь. Здесь следует обращать внимание на погодные условия. Чем теплее – тем позже можно приступать к работам. Главным индикатором считается опадание листьев. Именно в этот момент сокодвижение внутри ствола заканчивается, а потому дерево легче перенесет потерю ветвей. Важно успеть обрезать вишню и черешню до заморозков. В противном случае срезы могут не затянуться до зимы и дерево просто погибнет.

Обрезку вишни и черешни производят в сухую погоду. Так можно снизить риск попадания инфекции. Если вы не успели совершить эту процедуру осенью и наступили морозы, лучше подождать до весны.

Для обрезки вишни и черешни лучше всего подойдут:

сучкорез;

секатор;

садовая пилка;

или нож.

Очень важно, чтобы все инструменты были хорошо обострены и продезинфицированы. Сделать это можно с помощью марганцовки, спирта или 5% раствора железного купороса.

Правильная обрезка вишни и черешни осенью

В первую очередь, нужно научиться делать правильный срез. Так как основная цель осенней обрезки вишни и черешни в санации и прореживании, необходимо убрать часть лишних ветвей. Тогда растение не будет тратить силы на их поддержку. Следует внимательно осмотреть дерево и удалить:

больные, сухие, поврежденные ветви, которые могут стать источником инфекции;

ветки, загущающие дерево;

побеги, растущие внутрь ствола;

ветви, растущие вниз;

молодые прикорневые поросли.

Не лишним будет удалить так называемые мощные жирующие побеги, нижние ветви на развилках и перекрещивающиеся побеги.

Не стоит пытаться удалить за один раз все ветви, от которых нужно избавиться. Потому что глобальная обрезка может привести к гибели дерева. Лучше проводить работу в несколько этапов. А вот мелкие побеги до весны не трогайте.

Обрезка старой вишни и черешни осенью имеет одну важную особенность. Если у вас достаточно высокие деревья, нужно срезать около 60-90 см с макушки и оставить до 3 м основного ствола. Молодые деревья такой процедуре следует подвергать только на второй год после высадки (если ежегодно дерево наращивает не менее 75 см ствола). Обычно старые деревья осенью только прореживают. Однако при необходимости можно также укоротить слишком длинные побеги. Так вы сможете повысить урожайность.

Обрезка молодой вишни и черешни осенью включает в себя прореживание, которому нужно уделить больше внимания.

Чтобы вишни и черешни постоянно радовали вас хорошим урожаем, нужно знать, как правильно формировать деревянную крону. После обрезки крона становится светлее, поэтому каждая ветвь получает больше солнечного света. Также не будет риска, что зимой слабые побеги сломаются или вымерзут.

Саженцы вишни и черешни не обрезают, но при необходимости можно аккуратно отделить сухую ветку.

Кустовая вишня: как ее обрезать

В кустовой вишне в отличие от древовидной цветочные почки располагаются на букетных ветвях. А потому это растение нуждается в более тщательном прореживании кроны. За лето куст обычно сильно зарастает. Очень важно убрать сухие и больные ветви, а также все ветви до первого разветвления. Работу лучше разделить на несколько этапов.

Существует несколько правил, которые помогут провести обрезку кустовой вишни осенью:

побеги менее 50 см в длину обрезать не следует, тогда растение не будет терять силы;

ветви нужно формировать не внутрь кроны, а наружу, тогда вы избежите загущения;

молодые побеги лучше не трогать, чтобы в следующем году получить урожай.

Чем быстрее раны затянутся, тем лучше вишня или черешня перезимуют.

Как использовать срезанные ветки с пользой

Если вам жалко выбрасывать ветки после обрезки вишни и черешни, можно использовать их с пользой. Вот несколько советов: