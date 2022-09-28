У России нет никаких шансов захватить Одессу – Братчук

Одесса является стратегически важным городом – по сути, "морскими воротами страны".
Кремлевский диктатор Владимир Путин не имеет никаких шансов захватить Одессу.
Об этом заявил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя сообщения западных СМИ о намерениях президента РФ после мобилизации захватить Одессу и Харьков, пишет НВ.
Он подчеркнул, что система обороны Одессы усовершенствуется каждый день.
"Она (система — ред.) выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот РФ. Но пока нет приготовлений к этой очень дорогой операции. Кроме того, она должна быть обеспечена из суши или из воздуха. На суше продвижения врага нет, наоборот, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ", — рассказал он.
Напомним, издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что Путин после мобилизации в РФ хочет бросить войска в Одессу и Харьков.
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