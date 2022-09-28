Білий дім пропонує надати Україні $35 мільйонів на підтримку ядерної безпеки - CNN

Офіційні особи США продовжують уважно стежити за складними умовами навколо найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС

Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією включити $35 мільйонів на заходи з підтримки ядерної безпеки в Україні у законопроєкт про короткострокове державне фінансування.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації США.

"Це сталося на тлі, коли офіційні особи США та їхні міжнародні партнери перебувають у стані підвищеної готовності через можливість ядерної катастрофи на окупованій росією Запорізькій АЕС на півдні України",- зазначається у повідомленні.

Додаткові кошти послужать посиленню значної допомоги, яку Національне управління ядерної безпеки США вже надало за кілька місяців після вторгнення Росії в Україну, сказав чиновник.

Зокрема, передбачається, що ці кошти підуть на допомогу Україні в забезпеченні ядерної готовності, закупівлі та обслуговування додаткових датчиків, оцінки та аналізу даних, а також для забезпечення Нацгвардії України захисними можливостями на атомних електростанціях.

При цьому підкреслюється, що $35 мільйонів – це лише невелика доля багатомільярдного пакета підтримки України, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

"Ми працюємо з Міжнародним агентством з атомної енергії та з українськими регуляторами енергетики, щоб переконатися, що немає загрози через розплавлення або щось інше на станції. Ми будемо продовжувати це робити, але це те, за чим ми всі повинні уважно стежити", - сказав Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС може збільшитися кількість представників МАГАТЕ.

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