Останні доступні резерви Росії: через обвал юаня країна втратила $10 млрд

Юань – останній актив у міжнародних резервах РФ, що не потрапив під санкції.

Багатомільярдними збитками для центробанку Росії і Фонду національного добробуту обернувся стрімкий обвал китайського юаня.

Про це пише The Moscow Times.

Юань почав слабшати після повномасштабного вторгнення РФ до України. А в середині серпня він різко пришвидшив рух вниз, втративши майже 5% за шість тижнів.

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Наприкінці вересня курс юаня падав до 7,22 за долар – мінімуму від 2008 року.

Обвал юаня позначився на Росії втратами в золотовалютних резервах на суму понад 10 млрд дол., підрахувало видання. Адже станом на початок року центробанк РФ тримав у китайській валюті 17,1% золотовалютних резервів. Йдеться про близько 668 млрд юанів, які коштували 104,8 млрд дол. станом на 1 січня.

Зазначається, що юані, які дешевшають, – це останні доступні резерви Росії. Адже у перші дні після вторгнення РФ до України долари, євро, фунти стерлінгів, японські єни, австралійський і канадський долари опинилися під санкціями.

Окрім того, у квітні під окремі санкції потрапив золотий запас Росії розміром 2,2 тис. тонн. Цей запас є п’ятим за розміром у світі.

Економіка РФ

Наприкінці вересня видання Bloomberg писало, що після оголошення мобілізації в Росії зазнають суттєвого удару найслабші місця економіки держави.

Bloomberg також повідомляло, що Росія почала адаптувати свій бюджет для потреб війни. Так, президент Володимир Путін збирається витратити на свої збройні сили в найближчі два роки значно більшу суму, ніж передбачалося раніше.

Зауважимо, 6 жовтня країни-члени ЄС домовилися про пункти восьмого пакета санкцій проти РФ. Зокрема, там містяться обмеження на ціна на нафту. За оцінками експертів, цей пункт суттєво обмежить можливості Росії фінансувати війну проти України.

Оце так поворот: економіка Росії впаде менше, ніж тих, хто запроваджує проти неї санкції

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