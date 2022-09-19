В Росії різко впали доходи від експорту нафти та нафтопродуктів: названо цифру

В Росії доходи від продажу нафти, газу, нафтопродуктів та газового конденсату впали до 5,6 млрд доларів.
В Росії доходи за експорт нафти, нафтопродуктів, газу та газового конденсату в серпні впали до 5,6 млрд доларів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
“Доходи росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні. Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на…”, - наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти влаштовують провокаційні обстріли.
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