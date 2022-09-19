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В Росії різко впали доходи від експорту нафти та нафтопродуктів: названо цифру

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В Росії різко впали доходи від експорту нафти та нафтопродуктів: названо цифру

Фото: ТСН.ua

В Росії доходи від продажу нафти, газу, нафтопродуктів та газового конденсату впали до 5,6 млрд доларів.

В Росії доходи за експорт нафти, нафтопродуктів, газу та  газового конденсату в серпні впали до 5,6 млрд доларів. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Доходи росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні. Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на…”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти влаштовують провокаційні обстріли.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2564
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