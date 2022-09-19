Кейт Вінслет потрапила до лікарні просто зі знімального майданчика

Оскароносна голлівудська акторка Кейт Вінслет травмувалася під час знімань фільму.

Відому акторку Голлівуду Кейт Вінслет госпіталізували до лікарні просто зі знімального майданчика.

Знаменитість травмувалася під час знімань фільму про легендарну американську фотожурналістку Лі Міллер у хорватському селі Купарі.

Як пише видання Daily Mail, кінозірка втратила рівновагу та впала. У результаті цього знаменитість отримала травму ноги.

Загалом, голлівудську зірку у супроводі декількох людей відвезли у чорному фургоні до лікарні Дубровника, де її оглянули лікарі.

Як розповіли представники Кейт, медики дозволили їй повернутися додому. Наразі з акторкою все гаразд, цього тижня вона продовжить зніматися у стрічці.

"Кейт послизнулася і була доставлена до лікарні. З нею все гаразд, і вона зніматиметься, як і планувалося, цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше співачка Леді Гага була змушена перервати свій виступ через небезпечні погодні умови. Попдіва мала запалювати зі своїми фанами на стадіоні Hard Rock у Маямі у суботу ввечері, однак шоу зірки довелося терміново зупинити.

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