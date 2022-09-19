Кейт Уинслет попала в больницу прямо со съемочной площадки

Известную актрису Голливуда Кейт Уинслет госпитализировали в больницу прямо со съемочной площадки.

Знаменитость травмировалась во время съемок фильма о легендарной американской фотожурналистке Ли Миллер в хорватской деревне Купари.

Как пишет издание Daily Mail, кинозвезда потеряла равновесие и упала. В результате этого знаменитость получила травму ноги.

В общем, голливудскую звезду в сопровождении нескольких людей отвезли черным фургоном в больницу Дубровника, где ее осмотрели врачи.

Как рассказали представители Кейт, медики разрешили ей вернуться домой. Сейчас с актрисой все хорошо, на этой неделе она продолжит сниматься в ленте.

"Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу. С ней все хорошо, и она будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее певица Леди Гага была вынуждена прервать свое выступление из-за опасных погодных условий. Поп-дива должна была зажигать со своими фанатами на стадионе Hard Rock в Майами в субботу вечером, однако шоу звезды пришлось срочно остановить.

Читайте также: