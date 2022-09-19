Байден заявил, что в США закончилась пандемия коронавируса

Но проблемы с коронавирусом все еще есть, и над этим в стране работают.

Об этом он сказал в интервью CBS.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы все еще много над этим работаем. Но пандемия закончилась, если вы заметили, никто не ходит в масках. Похоже, все в достаточно хорошей форме", — сказал президент США.

Напомним, в ВОЗ заявили, что в мире в скором времени завершится пандемия коронавируса, ведь для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация. В то же время, в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине набирает обороты коронавирус. Пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране прогнозируется на начало октября. В ВОЗ прогнозируют дефицит кислорода для тяжелых пациентов.

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