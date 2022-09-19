"Все идет по плану": Песков высказался о ходе "спецоперации" РФ в Украине

В Кремле настаивают на том, что "спецоперация" в Украине будет продолжаться.

Все заявленные Путиным цели будут выполнены.

Об этом в очередной раз заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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"Спецоперация РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все ее цели будут достигнуты", — сказал Песков.

Напомним, что саммит, где состоялась встреча президентов Китая и России, продемонстрировал, что "провальная война Путина в Украине ослабляет влияние России" в Средней Азии, пишет британский аналитик Тимоти Эш. Он считает, что вместо России больше влияния получит Китай в Средней Азии, а также Турция на Северном Кавказе.

Напомним, что в Киеве женщина передавала России координаты для ракетных ударов.

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