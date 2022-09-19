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"Все йде за планом": Пєсков висловився про хід "спецоперації" РФ в Україні

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"Все йде за планом": Пєсков висловився про хід "спецоперації" РФ в Україні

Фото: Associated Press

В Кремлі наполягають на тому, що "спецоперація" в Україні продовжуватиметься.

А всі заявлені Путіним цілі будуть виконані.

Про це вкотре заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Спецоперація РФ в Україні триває відповідно до наявних планів, і всі її цілі будуть досягнуті", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що саміт, де відбулась зустріч президентів Китаю та Росії, продемонстував, що "провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії, пише британський аналітик Тімоті Еш. Він вважає, що замість Росії, більше впливу отримає Китай в Середній Азії, а також Туреччина на Північному Кавказі.

Нагадаємо, що у Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів.

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