РФ почала адаптувати свій бюджет до потреб війни з Україною - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін збирається витратити на свої збройні сили в найближчі два роки значно більшу суму, ніж передбачалося раніше.

Це означає, що Путін хоче збільшити витрати на оборону майже вдвічі.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, наразі витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні припущення наступного року на понад 43%, тоді як відповідні категорії національної безпеки та правоохоронних органів зростуть на понад 40%.

Бюджетні прогнози змінюються, оскільки пріоритети зміщуються на користь збройних сил.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), стаття "національна оборона" у бюджеті Росії становить близько трьох чвертей її загальних військових витрат. Бюджетний план передбачає витрати на заклик майже у 16 млрд рублів 2023 року та 16,5 млрд рублів щорічно у 2024-2025 роках. Більшість інших відомостей про військові витрати залишаються засекреченими.

Як заявив економіст Олександр Ісаков, за даними інституту, мобілізація в першу чергу вдарить по виробництву. Спад очікується приблизно 3,75%. Річ у тім, що буде суттєво скорочено робочу силу, оскільки мобілізація викликала так званий "витік мізків" у безпечні місця та інші країни.

Раніше повідомлялося, що вторгнення до України повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу. Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Згодом влада оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

Відповідь на мобілізацію та ядерний шантаж: в ЄС готують нові санкції проти Москви

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