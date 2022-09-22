Освобождены три защитницы, которые попали в плен, находясь в положении - ОП

Освобождены защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, попавшие в плен находясь в положении.

Украина вернула из российского плена 215 человек, среди которых 124 офицера.

Об этом сообщает Офис президента.

"Среди освобожденных — командир "Азова", Герой Украины Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламарь ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова, командующий 1-м отдельным батальоном морской пехоты. Также возвращается Екатерина Полищук ("Пташка")", — сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Освобождены защитницы Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая, попавшие в плен находясь в положении.

Почти все освобождены уже на территории Украины, кроме пяти командиров "Азова", которые согласно договоренностям, достигнутым ранее с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, находятся в Турции под его личными гарантиями защиты.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время в Турции они в безопасности, а следующий шаг – это их возвращение на родину.

"Слава Украине! Господин президент, у нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Благодарю вас и всю команду", — сказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Зеленский заверил, что Украина помнит всех своих граждан и будет пытаться спасти каждого украинца.