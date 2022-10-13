В Норвегии задержан россиянин со шпионскими дронами в багаже

Норвежская полиция обнаружила у 50-летнего гражданина России беспилотники, которые он использовал для незаконной съемки на территории страны.

В норвежском городе Стурскуг в приграничном районе Финнмарк во время таможенного досмотра в багаже 50-летнего гражданина России были обнаружены два беспилотника и несколько электронных носителей записи.

Об этом сообщает NRK.

Россиянина задержала полиция, ему предъявлены обвинения в нарушении санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.

Прокуратура Норвегии утверждает, что задержанный использовал беспилотники для съемки.

Правоохранители обратились в суд с просьбой арестовать россиянина на две недели из-за риска уклонения от ответственности. Вероятно, ему будут предъявлены дополнительные обвинения.

Как известно, после взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море в Норвегии сообщалось о нескольких подозрительных беспилотниках возле энергетической инфраструктуры. Ее охрана была усилена с привлечением военных.

Напомним, ранее неизвестные пытались с помощью беспилотников шпионить за военными учениями Вооруженных сил Украины на немецкой военной базе.

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