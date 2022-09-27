Польша открыла газопровод Baltic Pipe – новый маршрут из Норвегии

Baltic Pipe будет доставлять газ из Норвегии на рынки Дании и Польши.

В Гданьске (Польша) открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³ в год из Норвегии.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать – эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха шантажа, угроз и вымогательства", – заявил Моравецкий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал событие в Facebook.

Он сказал, что Baltic Pipe позволит диверсифицировать поставки природного газа в Польшу и усилить энергетическую безопасность государства. Ожидается, что в следующем году трубопровод сможет работать на полную мощность – 10 млрд м³ в год.

"Итак, видим, что монополия "Газпрома" – это не приговор. Европа не словами, а делами достигает больших успехов в борьбе с газовой зависимостью от России", – отметил Галущенко, заявив, что более 15 лет работы над сооружением газопровода были годами" жесткого шантажа России, манипуляций, подкупов, саботажа и всех средств, которым умеет прибегать наш северный сосед", – написал Герман Галущенко.

Напомним, россияне массово побежали за шенгенскими визами.

Читайте также: