Американские бомбардировщики продемонстрировали поддержку Европы на фоне войны в Украине: видео

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, пролетели над территорией четырех стран НАТО на Балканах.
В понедельник, 22 августа, пара стратегических бомбардировщиков B52 ВВС США низко пролетела над хорватским курортом Дубровником и пересекла территорию еще трех государств-членов НАТО в знак поддержки на фоне российской агрессии в Украине.
Об этом сообщает Associated Press.
Кроме хорватского Дубровника самолеты пролетели над штаб-квартирой правительства Северной Македонии в Скопье, центральной площадью Скандербега в албанской столице Тиране и над адриатическим побережьем Черногории.
В последнее время на Балканах и Адриатическом море наблюдается активизация военной, разведывательной и пропагандистской активности Москвы, которая считает регион своим стратегическим интересом из-за выхода к Средиземному морю.
"Цель каждого облета состоит в том, чтобы продемонстрировать приверженность США и уверенность в своих союзниках и партнерах по НАТО, расположенных в юго-восточной Европе", — говорится в заявлении ВВС США.
Гражданам, наблюдавшим за полетом, было разрешено делать фото и видео.
Два американских стратегических бомбера B-52H на Ulcinj в низком flight.— Lredl3 (@lredl3_) авг 22, 2022
USA B52 pic.twitter.com/R56aiOsnlM
Два самолета B-52 Stratofortress принадлежат к 23-й бомбардировочной эскадрилье, базирующейся на британской базе ВВС в Фэрфорде.
Напомним, ранее президент США Джо Байден с женой Джилл Байден был эвакуирован из своего дома в штате Делавер в местную пожарную часть, а над Белым домом появились военные самолеты.
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