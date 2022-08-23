Американские бомбардировщики продемонстрировали поддержку Европы на фоне войны в Украине: видео

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, пролетели над территорией четырех стран НАТО на Балканах.

В понедельник, 22 августа, пара стратегических бомбардировщиков B52 ВВС США низко пролетела над хорватским курортом Дубровником и пересекла территорию еще трех государств-членов НАТО в знак поддержки на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Кроме хорватского Дубровника самолеты пролетели над штаб-квартирой правительства Северной Македонии в Скопье, центральной площадью Скандербега в албанской столице Тиране и над адриатическим побережьем Черногории.

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В последнее время на Балканах и Адриатическом море наблюдается активизация военной, разведывательной и пропагандистской активности Москвы, которая считает регион своим стратегическим интересом из-за выхода к Средиземному морю.

"Цель каждого облета состоит в том, чтобы продемонстрировать приверженность США и уверенность в своих союзниках и партнерах по НАТО, расположенных в юго-восточной Европе", — говорится в заявлении ВВС США.

Гражданам, наблюдавшим за полетом, было разрешено делать фото и видео.

Два американских стратегических бомбера B-52H на Ulcinj в низком flight.



USA B52 pic.twitter.com/R56aiOsnlM — Lredl3 (@lredl3_) авг 22, 2022

Два самолета B-52 Stratofortress принадлежат к 23-й бомбардировочной эскадрилье, базирующейся на британской базе ВВС в Фэрфорде.

Напомним, ранее президент США Джо Байден с женой Джилл Байден был эвакуирован из своего дома в штате Делавер в местную пожарную часть, а над Белым домом появились военные самолеты.

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