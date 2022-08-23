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Американські бомбардувальники продемонстрували підтримку Європи на тлі війни в Україні: відео

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Американські бомбардувальники продемонстрували підтримку Європи на тлі війни в Україні: відео

Фото: Associated Press

Стратегічні бомбардувальники ВПС США, здатні нести ядерну зброю, пролетіли над територією чотирьох країн НАТО на Балканах.

У понеділок, 22 серпня, пара стратегічних бомбардувальників B52 ВПС США низько пролетіла над хорватським курортом Дубровником і перетнула територію ще трьох держав-членів НАТО на знак підтримки на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

Окрім хорватського Дубровника, літаки пролетіли над штаб-квартирою уряду Північної Македонії в Скоп’є, центральною площею Скандербега в албанській столиці Тірані та над адріатичним узбережжям Чорногорії.

Останнім часом на Балканах і в Адріатичному морі спостерігається активізація військової, розвідувальної та пропагандистської активності Москви, яка вважає регіон своїм стратегічним інтересом через вихід до Середземного моря.

“Мета кожного обльоту полягає в тому, щоб продемонструвати прихильність США та впевненість у своїх союзниках і партнерах по НАТО, розташованих у південно-східній Європі”, — йдеться в заяві ВПС США. 

Громадянам, які спостерігали за польотом, було дозволено робити фото та відео.

Два літаки B-52 Stratofortress належать до 23-ї бомбардувальної ескадрильї, яка наразі базується на британській базі ВПС у Ферфорді.

Нагадаємо, раніше президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден евакуювали зі свого будинку в штаті Делавер у місцеву пожежну частину, а над Білим домом з'явилися військові літаки.

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