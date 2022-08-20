В Британии и США заявили, что атака РФ на ЗАЭС станет нарушением статьи 5 устава НАТО: что это значит

Глава спецкомитета по обороне палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую АЭС, НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Она подразумевает принцип коллективной обороны. То есть нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. А радиация, которая может распространиться по Украине в случае атаки на ЗАЭС, коснется и некоторых стран НАТО.

Об этом Тобиас Эллвуд написал в своем Twitter.

"ЛЮБОЕ умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением статьи 5 НАТО", — заявил Эллвуд.

В свою очередь член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер поддержал британца и отметил, что такие действия войск РФ сразу же затрагивают устав НАТО.

"Действительно, это даже не подлежит дискуссии. Любая утечка радиации будет убивать людей в странах НАТО. Это автоматически задействует статью 5", — написал Кинзингер.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что в Пентагоне царят решительные настроения, и там мечтают о том, чтобы Россия попыталась атаковать "покрываемую 5 статьей" НАТО территорию.

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