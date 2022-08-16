"Ответ НАТО будет сразу, если Россия решится атаковать Прибалтику" — Пионтковский

В Пентагоне царят решительные настроения и там мечтают о том, чтобы Россия попыталась атаковать территорию, которая "покрывается 5 статьей" НАТО.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, если какой-нибудь даже маленький обломок российской ракеты или авиабомбы упадет на территорию НАТО, это позволит США немедленно выступить против российской армии на конвенционном уровне.

Пионтковский подчеркнул, что в Украине сейчас около 25 HIMARS, а в США их более 5 тысяч.

"И если обломок российской ракеты упадет на территорию НАТО, то (оправдаются – ред.) все бесконечные обещания и заявления Байдена и Столтенберга, что они будут защищать каждый дюйм этой территории. Поэтому здесь уже Пентагон отыгрывается", — считает он.

По его мнению, все российские войска в Украине будут уничтожены США в течение нескольких часов.

Напомним, Жданов сообщил, какая опасность грозит украинцам 24 августа.

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