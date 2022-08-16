"Відповідь НАТО буде одразу, якщо Росія наважиться атакувати Прибалтику" - Піонтковський

У Пентагоні панують рішучі настрої, і там мріють про те, щоб Росія спробувала атакувати територію, яка "покривається 5 статтею" НАТО.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, якщо якийсь навіть маленький уламок російської ракети чи авіабомби впаде на територію НАТО, це дозволить США негайно виступити проти російської армії на конвенційному рівні.

Піонтковський наголосив, що в Україні зараз близько 25 HIMARS, а в США їх понад 5 тисяч.

"І якщо уламок російської ракети впаде на територію НАТО, то (справдяться - ред.) всі безкінечні обіцянки і заяви Байдена та Столтенберга, що вони будуть захищати кожен дюйм цієї території. Тому тут вже Пентагон відіграється", - вважає він.

На його думку, всі російські війська в Україні будуть знищені США протягом кількох годин.

Нагадаємо, Жданов повідомив, яка небезпека загрожує українцям 24 серпня.

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