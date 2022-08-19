Столтенберг примет участие в саммите "Крымской платформы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Втором саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Отмечается, что выступление Столтенберга ожидается в 14:50 по киевскому времени.

Об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

"23 августа 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы в онлайн-формате", — заявили в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к проведению саммита Крымской платформы 2022 года. Глава государства подчеркнул, что недостаточность реагирования мира на оккупацию Крыма служит сейчас одним из лучших аргументов по усилению санкций против РФ.

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