Столтенберг примет участие в саммите "Крымской платформы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Втором саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.
Отмечается, что выступление Столтенберга ожидается в 14:50 по киевскому времени.
Об этом говорится в пресс-релизе Альянса.
"23 августа 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы в онлайн-формате", — заявили в НАТО.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к проведению саммита Крымской платформы 2022 года. Глава государства подчеркнул, что недостаточность реагирования мира на оккупацию Крыма служит сейчас одним из лучших аргументов по усилению санкций против РФ.
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