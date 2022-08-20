История собаки-поводыря: в Киевской области хозяин ищет золотистого ретривера, с которым их разлучила война

Она была его глазами, и он лишился ее в первый день войны.

Незрячего Сергея Гаврилюка и его собаку-поводыря Плюшу первые бомбардировки застали в Киевской области. Громкие взрывы испугали животное и оно убежало. С тех пор его не могут найти. Но недавно появилась информация, что Плюшу видели в Вышгородском районе. Так что поиски возобновились и появилась надежда на счастливый финал этой истории.

Историю собаки-поводыря 20 августа в эфире ТСН рассказала корреспондентка Анастасия Неверная.

Золотистый ретривер Плюша — собака-поводырь. Ее специально для Сергея подготовили в кинологическом центре. Она глаза и возможность полноценно жить для своего хозяина, более 30 лет назад из-за травмы потерявшего зрение. Вместе они были два года. За это время покорили горы, летали в самолете, ездили на Азовское море. Одно из самых ярких впечатлений – подъем на Говерлу, где Плюша оберегала Сергея от опасности.

Эту идиллию разрушила война. Накануне 24 февраля Сергей с Плюшей приехали в Межгорье. В кинологическом центре должны были помочь тренировать собаку-поводыря для незрячей девушки. А вместо этого мужчина чуть не погиб и потерял своего верного друга. Испугавшись взрывов Плюша сбежала куда глаза глядят. Ее пытались искать, но помешали ожесточенные бои, которые шли под Киевом.

Кир – веселый годовалый пес, который только учится быть поводырем, после потери Плюши он спас Сергея от депрессии. Кира Сергею привезли из Харькова. Пса никто не учил, как работать с незрячими. Мужчина сам взялся его тренировать. Но через несколько месяцев Кир достиг значительных успехов. Теперь водит хозяина по необходимым маршрутам. На стадион для тренировок, в магазин, больницу и даже переводит через дорогу на светофоре.

А несколько недель назад появилась информация, что Плюшу видели в Киевской области. Так кинологи бросились снова ее искать. Расклеивают объявления и расспрашивают людей. Поступают сообщения, что похожую собаку видели в Новых Петровцах и Вышгороде.

Сергей надеется, что кто-то обязательно еще позвонит, потому что упорно верит — его верная и удивительно умная подруга выжила в те страшные для Киевской области дни и вскоре вернется домой.