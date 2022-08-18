Не Камиллой единой: какие конфузы случались с прическами принца Чарльза

Супруга принца Чарльза герцогиня Корнуольская часто попадает в ситуации, когда ветер "наводит свои порядки" с ее прическами. Случались такие конфузные ситуации и с самим принцем Уэльским.

В молодости сын королевы Елизаветы II часто играл в поло. И его прическа после таких игр часто выглядела забавно. На этом фото британский наследник запечатлен в поло-клубе гвардейцев на Смитс-Лоун, в Виндзорском Большом парке, в июне 1982 года. Тогда Чарльзу было 34 года, и уже говорили, что его волосы начали выпадать.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

На фот этом фото, где принцесса Диана целовала Чарльза после победного матча в поло, хорошо это заметно.

А на этом фото принцу 58 лет, ветер сыграл с его прической злую шутку, когда он присутствовал на официальном открытии нового здания Национальной ассамблеи Уэльса в доме парламента Уэльса 1 марта 2006 года в Кардиффе.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Двумя годами позже принца Уэльского сфотографировали во время визита в Линкольнский собор. Тогда еще прическа принца Чарльза была довольно пышной. Сейчас наследнику престола 73 года. Волос на его голове все меньше, и конфузы случаются редко.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, почему герцогиня Камилла, как и королева, не меняет укладку уже сорок лет.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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