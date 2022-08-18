Не Каміллою єдиною: які конфузи траплялися із зачісками принца Чарльза

Дружина принца Чарльза герцогиня Корнуольська часто потрапляє у ситуації, коли вітер "наводить свої порядки" з її зачісками. Траплялися такі конфузні ситуації і з самим принцом Уельським.

У молоді роки син королеви Єлизавети ІІ часто грав у поло. І його зачіска після таких ігор часто мала кумедний вигляд. На цьому фото британського спадкоємця зображено в поло-клубі гвардійців на Смітс-Лоун, у Віндзорському Великому парку в червні 1982 року. Тоді Чарльзу було 34 роки і вже говорили, що його волосся почало випадати.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

На цьому фото, де принцеса Діана цілувала Чарльза після переможного матчу в поло, добре це помітно.

А на цьому фото принцу 58 років, вітер зіграв з його зачіскою злий жарт, коли він був присутній на офіційному відкритті нової будівлі Національної асамблеї Уельсу в будинку парламенту Уельсу, 1 березня 2006 року в Кардіффі.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Двома роками пізніше принца Уельського сфотографували під час візиту до Лінкольнського собору. Тоді ще зачіска принца Чарльза була досить пишною. Нині спадкоємцю престолу 73 роки. Волосся на його голові все менше і конфузи трапляються рідко.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, чому герцогиня Камілла, як і королева, не змінює укладання вже сорок років.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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