Астероїд розміром більше піраміди вперше за 100 років наблизиться до Землі

Астероїд, який більший за єгипетські піраміди у Гізі вперше за більш ніж 100 років пролетить поряд із Землею.

Відбудеться ця подія сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомляє Newsweek.

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За даними Spaceweather, довжина астероїда під назвою 2019 AV13 становить від 100 до 230 метрів, тобто його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою.

За прогнозами дослідників, космічний об'єкт наближатиметься до поверхні планети на швидкості близько 32 тисячі км і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней (відстань від Землі до Місяця).

Востаннє астероїд підходив настільки близько до нашої планети 1914 року, а наступного разу наблизиться 2113 року.

Більшість астероїдів перебуває у Поясі астероїдів — область Сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера. Ці астероїди дуже відрізняються за розміром: від кількох метрів до гігантської Церери (946 кілометрів в діаметрі).

Деякі інші астероїди часто пролітають ще близькою відстані із Землею, ніж AW13. Але мало які з них такі ж великі. Через свої розміри цей астероїд відносять до категорії потенційно небезпечних.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизився астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищував розмір синього кита.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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