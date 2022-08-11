До Землі мчить небезпечний астероїд: відома дата максимального наближення

Вже в п'ятницю, 12 серпня, до Землі наблизиться потенційно небезпечний величезний астероїд, який летить зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у 27 разів.

Вчені з NASA вважають, що цей космічний об'єкт повинен пролетіти повз Землю на відстані 4,3 млн км. За космічними мірками це дуже близька відстань.

Про це повідомляє Live Science.

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Швидкість звуку повітря на Землі становить приблизно 1200 км/год, а потенційно небезпечний астероїд, згідно з класифікацією NASA, летить до нашої планети зі швидкістю приблизно 33 000 км/год.

Діаметр астероїда, який називається 2015 FF, коливається в діапазоні між 13 і 28 метрами, що можна порівняти з розміром дорослого синього кита.

Усі астероїди, що розташовані в межах приблизно 200 млн км від Землі, називаються навколоземними, а якщо вони наближаються до нашої планети на відстань у 7,8 млн км, то їм надають статус потенційно небезпечних астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизився астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищував розмір синього кита.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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