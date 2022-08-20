Энергодар получил дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС — мэр

В Энергодар завезли дополнительную партию таблеток калия йода на случай аварии на атомной станции.

Запорожская АЭС регулярно подвергается вооруженным провокациям и обстрелам со стороны россиян. Поэтому власти города принимают дополнительные меры безопасности.

Об этом рассказал мэр города Дмитрий Орлов.

"В Энергодар из областного резерва через перераспределение доставлено 25 000 таблеток калия йодида – препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", — отметил он.

По словам мэра, это дополнительная партия к той, что была роздана в Энергодаре в 2019-2020 годах.

Радиационный фон на промплощадке и непосредственно в городе сейчас соответствует норме и не превышен.

Орлов подчеркнул, что принимать препарат для профилактики заранее не нужно.

Получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125г на человека.

Напомним, работников ЗАЭС, снимавшихся в пропагандистских видео, уволят с работы.

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