Добробат: в Ирпене волонтеры помогают разбирать оставшиеся после российских обстрелов завалы

Добровольцы-помощники. В Ирпене, где тысячи разрушенных домов, усилиями волонтеров разбирают завалы после российских обстрелов.

Как сплачиваются украинцы и кто может рассчитывать на такую помощь, 20 августа в сюжете ТСН рассказала корреспондентка Ирина Коваленко.

Три десятка волонтеров — кто с лопатой, кто голыми руками разбирают то, что осталось от дома Владимира в Ирпене. В марте дом обстреляли минами, загорелся пожар и все выгорело вплоть до фундамента. К счастью, семья успела уехать. Однако теперь нужно разбирать завалы. Самостоятельно это сделать очень тяжело, и Владимир обратился к волонтерам из Добробата.

Дом восстановить невозможно, поэтому его полностью разрушат. Затем Владимир планирует построить новый. Хотя сердцем прикипел к родному дому, прожил здесь 30 лет. Минометный огонь похоронил не только стены, но и ценные вещи.

Помогать приехали как местные, так и волонтеры из Киева. И мужчины, и женщины.

Добробат – это сообщество волонтеров, строителей. К ним может присоединиться кто-либо, зарегистрировавшись на их сайте. Или вызвать на помощь, оставив заявку. К работе также добровольно подключаются и специалисты. Местные власти предоставили технику и стройматериалы. Поддерживают волонтеров и звезды. В этот раз для помощников спела Настя Каменских.