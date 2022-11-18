Может ли Украине угрожать блэкаут: что об этом говорят в ДТЭК

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что несмотря на большое желание России, чтобы Украина оказалась в полной темноте, такой сценарий является маловероятным.

Об этом глава ДТЭК рассказал в эфире совместного телемарфона в пятницу, 18 ноября.

"Теоретически блэкаут возможен, но если система развернется, то есть включится в течение следующих трех-четырех часов и даже 6 часов, когда холодно, то это нормально. Хуже будет, когда нельзя будет систему включить. Блэкаут – это мечта оккупантов, которую они пытаются реализовать в течение более чем месяца, но эта мечта никогда не сбудется", — заметил он.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что сейчас самая сложная ситуация – в освобожденном Херсоне, где свет отсутствует вообще.

Массированные удары России по инфраструктуре

Россия совершила пять массированных атак по Украине. Российские оккупанты намерены уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла.

Последний массированный ракетный обстрел был 15 ноября. Тогда кремлевский террористический режим выпустил по нашему государству около 100 ракет. Взрывы были зафиксированы почти во всех регионах Украины. 17 ноября террористы продолжили ракетами уничтожать нашу инфраструктуру.

В правительстве предупредили, что отключения света могут участиться и стать более продолжительными, если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабной войны в украинские подстанции попали уже более тысячи российских ракет и беспилотников.

Сколько будут выключать СВЕТ в Украине | Кудрицкий

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