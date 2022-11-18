Чи може Україні загрожувати блекаут: що про це кажуть у ДТЕК

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що попри велике бажання Росії, аби Україна опинилася в повній темряві, такий сценарій є малоймовірним.

Про це очільник ДТЕК розповів в ефірі спільного телемарафону в п'ятницю, 18 листопада.

"Теоретично блекаут можливий, але якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних трьох- чотирьох годин і навіть 6 годин, коли холодно, то це нормально. Гірше буде, коли не можна буде систему включити. Блекаут - це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом більше ніж місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться", - зауважив він.

Виконавчий директор ДТЕК додав, що зараз найскладніша ситуація - у звільненому Херсоні, де світло відсутнє взагалі.

Масовані удари Росії по інфраструктурі

Росія здійснила п'ять масованих атак по Україні. Російські окупанти мають на меті знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб під час морозів залишити українців без електрики й тепла.

Останній масований ракетний обстріл був 15 листопада. Тоді кремлівський терористичний режим випустив по нашій державі близько 100 ракет. Вибухи були зафіксовані майже в усіх регіонах України. 17 листопада терористи продовжили ракетами знищувати нашу інфраструктуру.

В уряді попередили, що відключення світла можуть почастішати і стати тривалішими, якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру України. За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабної війни в українські підстанції влучили вже понад тисячу російських ракет та безпілотників.

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