Астрологический прогноз на 29 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для мелких дел, а также рутинной и монотонной работы, без которой, впрочем, тоже нельзя обойтись. Серьезных решений сегодня лучше не принимать: если жизнь – или окружающие – их потребуют, необходимо взять время на размышление.
Символ дня: журавль.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, тем не менее, к врачу обратиться не помешает. Важно также избегать сквозняков и переохлаждения организма – оно может иметь неприятные последствия.
Питание дня: можно позволить себе некоторые кулинарные излишества, но необходимо знать меру.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому, если их сюжет сулит приятные перемены, лучше никому о нем не рассказывать, чтобы не сглазить.
Стрижка дня: стричь волосы сегодня нежелательно.
Афоризм дня: "Счастье – это не зал ожидания, а расстояние между залами" (Анатоль Франс).
Ангел-хранитель дня: Элар – дарит возможность совершать великие поступки.
Магия и мистика дня: хороший результат даст любовная магия.
Табу дня: нельзя давать деньги в долг – особенно друзьям: если человек не сможет их вернуть, это может стоить дружбы.
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