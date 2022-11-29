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Астрологический прогноз на 29 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для мелких дел, а также рутинной и монотонной работы, без которой, впрочем, тоже нельзя обойтись. Серьезных решений сегодня лучше не принимать: если жизнь – или окружающие – их потребуют, необходимо взять время на размышление. 

Символ дня: журавль. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, тем не менее, к врачу обратиться не помешает. Важно также избегать сквозняков и переохлаждения организма – оно может иметь неприятные последствия. 

Питание дня: можно позволить себе некоторые кулинарные излишества, но необходимо знать меру. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, поэтому, если их сюжет сулит приятные перемены, лучше никому о нем не рассказывать, чтобы не сглазить. 

Стрижка дня: стричь волосы сегодня нежелательно. 

Афоризм дня: "Счастье – это не зал ожидания, а расстояние между залами" (Анатоль Франс). 

Ангел-хранитель дня: Элар – дарит возможность совершать великие поступки. 

Магия и мистика дня: хороший результат даст любовная магия. 

Табу дня: нельзя давать деньги в долг – особенно друзьям: если человек не сможет их вернуть, это может стоить дружбы. 

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Дата публикации
Просмотры
18к
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