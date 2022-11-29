Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной внедорожник высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Как отмечается, автомобиль уже поступил в распоряжение подразделения ВСУ, работающего в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Внедорожник также укомплектован предметами первой необходимости: "буржуйкой", спальными мешками, бензопилой, лопатами, топорами и прочим.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.