"Москва хочет удержать линию фронта": Стивен Пайфер о дальнейших шагах России

Российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжаться. Воздушные силы ВСУ, по словам спикера Командования Юрия Игната, готовы дать отпор атаке врага.

Какими могут быть дальнейшие шаги Путина?

Российский подход кажется понятным. После поражений в течение трех месяцев на поле боя Москва надеется удержать линию (фронта – ред.), пока будет вливать только что мобилизованные войска (хотя плохо обученные и оснащенные старым оружием).

Об этом ТСН.ua рассказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, ныне старший научный сотрудник Brookings Institution.

"Также Россия будет использовать ракетные атаки по электрической инфраструктуре тепло- и водоснабжения, чтобы взорвать украинский моральный дух. Но не думаю, что россиянам это удастся", — считает дипломат.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что на этой неделе российские террористы готовят новый масштабный ракетный обстрел Украины.

В интервью ТСН.ua бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан заявил, что хотя население России втрое превышает Украину, что означает, что она теоретически имеет большое преимущество в потенциальных войсках, Украина мобилизовала всю страну, а Россия – нет. Россия на бумаге имеет гораздо больший запас оружия и военной техники, но Украину поддерживает промышленная сила Запада.

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