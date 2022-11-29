"Украина мобилизовала всю страну, а Россия – нет": американский генерал о сценариях развития войны

Население России в три раза превышает Украину, а это значит, что она теоретически имеет большое преимущество в потенциальных войсках.

Но Украина мобилизовала всю страну, а Россия – нет. Россия на бумаге имеет гораздо больший запас оружия и военной техники, но Украину поддерживает промышленная сила Запада. Сложно равномерно сравнивать стороны, чтобы предсказать, кто из них победит. Поэтому вместо того, чтобы пытаться предсказать, что произойдет, возможно, было бы полезнее задать вопросы, на какие стороны должны ответить, чтобы определить, чем могут закончиться боевые действия.

Об этом ТСН.ua сказал бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан.

"Такие военные обозреватели, как я, прошлым летом усвоили важный урок о войне России против Украины. Хотя стратегические цели более или менее четкие – Украина хочет вернуть всю свою территорию, а Россия – хочет (оставить за собой – ред.) захваченную ею землю, оценить, кто победит, сложнее, чем мы ожидали", – отмечает генерал.

Именно поэтому Кевин Райан выделяет пять вопросов, на которые мы должны дать ответы, вместо того, чтобы прогнозировать возможные дальнейшие сценарии развития войны:

Должна ли страна идти дальше для достижения своих стратегических целей? Есть ли у граждан страны желание поддерживать свой вклад вопреки трудностям и потерям? Смогут ли лидеры страны найти достаточно солдат, научить их, заменив раненых и убитых и, возможно, даже создать новые боевые подразделения? Может ли страна выработать или получить достаточное количество материалов и оружия, чтобы восполнить потери и даже увеличить потенциал? Сможет ли страна выдержать финансовые и экономические издержки войны?

В настоящее время странами, по словам американского генерала, отвечающими на эти пять вопросов, являются Украина и Россия.

"Россия воюет с помощью всего нескольких союзников, имея определенную помощь от Ирана, Северной Кореи и Беларуси. Украина имеет поддержку НАТО, ЕС и других стран. На сегодняшний день союзники Украины разрешили Украине ответить на эти вопросы, чтобы решить, продолжать ли воевать. Впоследствии союзникам также придется ответить на них. Пока союзники Украины едины в поддержке. Когда у союзников будут отличные от Украины ответы, подсчет изменится", — считает Кевин Райан.

Генерал объясняет, что пока страна отвечает "да" на каждый из этих вопросов, желание продолжать борьбу будет сохраняться. Когда ответы станут неоднозначными – одни "нет", а некоторые "да" — придет время взвесить потери и выгоды от продолжения борьбы.

"За последние десять месяцев было время, когда некоторые ответы были "нет" или "неясно". Но сегодня обе стороны отвечают "да" на эти вопросы. Обе стороны верят, что могут победить. Но это сегодня, и факты на поле боя безусловно изменятся", — заключает Кевин Райан.

Напомним, что на фоне сообщений о возможном новом ракетном ударе России по украинским объектам критической инфраструктуры призывают не паниковать, а реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать те меры безопасности, о которых говорят власти. Украинские защитники готовы дать отпор атаке врага. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 29 ноября.

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