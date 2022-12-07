ЗСУ збили за ніч 14 іранських "мопедів" на сході

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 "тарантайками".

Про збиття дронів повідомляють Повітряні сили України.

Після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

"Підрозділами ППО повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено 11 "шахедів", ще 3 дрони на східному напрямку збила ППО Сухопутних військ. Крім того, протиповітряною обороною збито один БпЛА “Орлан-10” та ще 2 ворожих безпілотники (тип уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками "Shahed-136". Окупанти скерували вісім дронів. ЗСУ збили усі 8 ворожих безпілотників, які ворог скерував на область.

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