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У Австралії Uber оштрафували на $14 мільйонів: що сталося

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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У Австралії Uber оштрафували на $14 мільйонів: що сталося

Фото: Associated Press

Суд дещо знизив штраф у порівнянні із сумою, яку просив накласти регулятор ринку Австралійська комісія конкуренції та споживачів.

Транспортну платформу Uber оштрафували у Австралії на 21 млн австралійських доларів (близько 14 млн дол США) за порушенням місцевого законодавства про захист споживачів.   

Про це пише Reuters.

"Австралійський суд оштрафував Uber Technologies Inc на $21 млн за погрози накладення штрафів за скасування, чого ніколи не відбувалося, й завищення цінової оцінки під час деяких подорожей", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наданих суду доказів, менш як 1% користувачів Uber у Австралії потенційно могли понести фінансові втрати через помилкові алгоритми та неправдиві дані у додатку з виклику таксі.

У судовій заяві йдеться, що штраф "чітко сигналізує компаніям про те, що введення споживачів в оману щодо вартості продукту чи послуги є серйозною справою, яка може призвести до значних штрафів".

Нагадаємо, Uber запускає новий сервіс – деякі клієнти зможуть їздити безкоштовно.

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Дата публікації
Перегляди
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