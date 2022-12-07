У Австралії Uber оштрафували на $14 мільйонів: що сталося

Суд дещо знизив штраф у порівнянні із сумою, яку просив накласти регулятор ринку Австралійська комісія конкуренції та споживачів.
Транспортну платформу Uber оштрафували у Австралії на 21 млн австралійських доларів (близько 14 млн дол США) за порушенням місцевого законодавства про захист споживачів.
Про це пише Reuters.
"Австралійський суд оштрафував Uber Technologies Inc на $21 млн за погрози накладення штрафів за скасування, чого ніколи не відбувалося, й завищення цінової оцінки під час деяких подорожей", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до наданих суду доказів, менш як 1% користувачів Uber у Австралії потенційно могли понести фінансові втрати через помилкові алгоритми та неправдиві дані у додатку з виклику таксі.
У судовій заяві йдеться, що штраф "чітко сигналізує компаніям про те, що введення споживачів в оману щодо вартості продукту чи послуги є серйозною справою, яка може призвести до значних штрафів".
Нагадаємо, Uber запускає новий сервіс – деякі клієнти зможуть їздити безкоштовно.
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