В Австралии Uber оштрафовали на $14 миллионов: что произошло

Суд несколько снизил штраф в сравнении с суммой, которую просил наложить регулятор рынка Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям.

Транспортная платформа Uber была оштрафована в Австралии на 21 млн австралийских долларов (около 14 млн долл. США) за нарушение местного законодательства о защите потребителей.

Об этом пишет Reuters.

"Австралийский суд оштрафовал Uber Technologies Inc на $21 млн за угрозы наложения штрафов за отмену, чего никогда не происходило, и завышение ценовой оценки во время некоторых путешествий", — говорится в сообщении.

Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери из-за ошибочных алгоритмов и ложных данных в приложении по вызову такси.

В судебном заявлении говорится, что штраф "четко сигнализирует компаниям о том, что введение потребителей в заблуждение по поводу стоимости продукта или услуги является серьезным делом, которое может привести к значительным штрафам".

Напомним, Uber запускает новый сервис – некоторые клиенты смогут ездить бесплатно.

Читайте также: