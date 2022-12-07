В Австралии Uber оштрафовали на $14 миллионов: что произошло

Суд несколько снизил штраф в сравнении с суммой, которую просил наложить регулятор рынка Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям.
Транспортная платформа Uber была оштрафована в Австралии на 21 млн австралийских долларов (около 14 млн долл. США) за нарушение местного законодательства о защите потребителей.
Об этом пишет Reuters.
"Австралийский суд оштрафовал Uber Technologies Inc на $21 млн за угрозы наложения штрафов за отмену, чего никогда не происходило, и завышение ценовой оценки во время некоторых путешествий", — говорится в сообщении.
Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери из-за ошибочных алгоритмов и ложных данных в приложении по вызову такси.
В судебном заявлении говорится, что штраф "четко сигнализирует компаниям о том, что введение потребителей в заблуждение по поводу стоимости продукта или услуги является серьезным делом, которое может привести к значительным штрафам".
Напомним, Uber запускает новый сервис – некоторые клиенты смогут ездить бесплатно.
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