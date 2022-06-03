Uber запускает новый сервис: некоторые клиенты могут ездить бесплатно

Компания Uber от 3 июня 2022 г. запустила новый сервис. Некоторые клиенты могут получить бесплатный проезд. Кто именно – читайте в материале ТСН.ua.

В пятницу, 3 июня 2022 года, компания Uber запустила сервис для тех, кому нужно добраться до польской границы или от нее во Львов. В пресс-службе компании рассказали, как именно будет действовать новая услуга и каковы ее особенности.

Что нужно знать о новой услуге

Теперь во Львове доступен сервис Uber Aid Shuttle. То есть клиенты, которым нужно доехать до польской границы или вернуться от границы до Львова, могут сделать это совершенно бесплатно.

Основные условия сервиса таковы:

бесплатный проезд доступен по маршруту Львов – Шегини – Львов;

можно забронировать до четырех мест в автобусе с помощью приложения Uber во Львове;

место отправления – Львовский пригородный вокзал.

В компании подчеркнули, что услуга – временная. Она была создана для того, чтобы перекрыть транспортные нужды от Львова до польской границы в Шегине. Также этим сервисом Uber поможет местным гражданам во время дефицита горючего.

Ивона Крук, представительница компании Uber, подытожила: "Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину".