Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
645
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

В області відбуватимуться військові навчання.

У середу, 7 грудня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть  навчання.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами очільниці Прикарпаття, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця ОВА.

Нагадаємо, на Київщині очищено від вибухівки майже 22 тисячі гектарів території, роботи з розмінування триватимуть і надалі. Зазначається, що на території області піротехніки ліквідували майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Читайте також:

Зберегти життя саперів: машина для розмінувань знищує міни на Харківщині

Зберегти життя саперів: машина для розмінувань знищує міни на Харківщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
645
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація