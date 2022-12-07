Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів

У середу, 7 грудня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть навчання.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами очільниці Прикарпаття, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця ОВА.

Нагадаємо, на Київщині очищено від вибухівки майже 22 тисячі гектарів території, роботи з розмінування триватимуть і надалі. Зазначається, що на території області піротехніки ліквідували майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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