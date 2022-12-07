Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів

В області відбуватимуться військові навчання.
У середу, 7 грудня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть навчання.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
За словами очільниці Прикарпаття, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця ОВА.
Нагадаємо, на Київщині очищено від вибухівки майже 22 тисячі гектарів території, роботи з розмінування триватимуть і надалі. Зазначається, що на території області піротехніки ліквідували майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Читайте також:
- Евакуювали поранених з Маріуполя та обороняли Херсон: кому Зеленський вручив ордени "Золотої зірки"
- Кремль у вогні та Зеленський із Залужним: на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ
- Ракетний обстріл Кривого Рогу 6 грудня: чому не була оголошена повітряна тривога