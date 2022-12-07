Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Житомирській області збили російські безпілотники Shahed

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Житомирській області збили російські безпілотники Shahed

Фото: Associated Press

Дрони збили на півночі області.

У ніч проти середи, 7 листопада, армія Російської Федерації намагалася атакувати Житомирську область безпілотниками Shahed-136. 

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, окупанти запустили дрони під час повітряної тривоги. Ворожі дрони були збиті.

"Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ", - наголосив голова Житомирщини.

© Віталій Бунечко / Facebook
Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Військові з повітряного командування "Схід" збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. 

Читайте також:

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація