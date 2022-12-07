У Житомирській області збили російські безпілотники Shahed

У ніч проти середи, 7 листопада, армія Російської Федерації намагалася атакувати Житомирську область безпілотниками Shahed-136.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, окупанти запустили дрони під час повітряної тривоги. Ворожі дрони були збиті.

"Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ", - наголосив голова Житомирщини.

Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Військові з повітряного командування "Схід" збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область.

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