Війну все менше підтримує молоде покоління росіян - Генштаб

Росіяни бентежаться через шалені втрати.
все менеше молоді Росії хоче продовження війни.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві ЗМІ. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, коли в РФ стануть відомі реальні втрати на війні, станеться соціальний вибух.
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