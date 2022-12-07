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В Житомирской области сбили российские беспилотники Shahed

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3032
Время на прочтение
1 мин
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В Житомирской области сбили российские беспилотники Shahed

Фото: Associated Press

Дроны сбили на севере области.

В ночь на среду, 7 ноября, армия Российской Федерации пыталась атаковать Житомирскую область беспилотниками Shahed-136.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, оккупанты запустили дроны во время воздушной тревоги. Вражеские дроны были сбиты.

"Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит. Спасибо бойцам противовоздушной обороны! Слава ВСУ", — подчеркнул глава Житомирщины.

© Виталий Бунечко / Facebook
Фото: Виталий Бунечко / Facebook

Напомним, российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. Военные из воздушного командования "Восход" сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область.

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Дата публикации
Просмотры
3032
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