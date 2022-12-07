В Житомирской области сбили российские беспилотники Shahed

В ночь на среду, 7 ноября, армия Российской Федерации пыталась атаковать Житомирскую область беспилотниками Shahed-136.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, оккупанты запустили дроны во время воздушной тревоги. Вражеские дроны были сбиты.

"Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит. Спасибо бойцам противовоздушной обороны! Слава ВСУ", — подчеркнул глава Житомирщины.

Фото: Виталий Бунечко / Facebook

Напомним, российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. Военные из воздушного командования "Восход" сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область.

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