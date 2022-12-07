ВСУ сбили за ночь 14 иранских "мопедов" на востоке

В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами. Украинские защитники справились с 14 "тарантайками".

О сбитии дронов сообщают Воздушные силы Украины.

После трехнедельной паузы российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Всего было обнаружено 14 баражирующих боеприпасов, направлявшихся ориентировочно с юго-восточного направления.

"Подразделениями ПВО воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожено 11 "шахедов", еще 3 дрона на восточном направлении сбило ПВО Сухопутных войск. Кроме того, противовоздушной обороной сбит один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Напомним, что российские кафиры атаковали Днепропетровскую область беспилотниками "Shahed-136". оккупанты направили восемь дронов. ВСУ сбили все 8 вражеских беспилотников, которые враг направил на область.

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