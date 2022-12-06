"Мопеды" вернулись: россияне атаковали Днепр дронами

Россия вечером, 6 декабря, атаковала Днепр возможно иранскими дронами Shahed-136. Из-за этого в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные "байкеры" будут припаркованы. Сохраняем спокойствие и информационную тишину", — написал председатель Днепропетровского областного совета.

Отметим, что воздушную тревогу в Днепропетровской и нескольких областях объявили в 21:47. Сразу после этого в Днепре были слышны взрывы.

Иранские дроны на войне против Украины

Осенью Россия начала активно использовать против Украины иранские дроны Shahed-136. Оккупанты перекрасили и переименовали их в "Герань". После этого украинские власти обвинили Иран в передаче России вооружения. Эта страна долго отрицала свою причастность к этому, однако со временем все же признала, что якобы передала РФ несколько дронов, однако еще до войны. Эту информацию сразу же опровергли в США.

В середине ноября Россия перестала использовать иранские дроны. Представитель командования объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин сообщил, что это стало возможным из-за погодных условий.

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