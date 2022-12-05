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Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Швейцарии.

Во вторник, 6 декабря, в заключительном матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Португалии сыграет со Швейцарией.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

  • Португальцы вышли в плей-офф с первого места. Подопечные Фернанду Сантуша победили Гану (3:2), обыграли Уругвай (2:0) и неожиданно уступили Южной Корее (2:1).
  • Швейцарцы начали турнир с победы над Камеруном (1:0), а затем проиграли Бразилии (1:0). В последнем туре "крестоносцы" одолели Сербию (2:3) и пробились в плей-офф со второй строчки.

В четвертьфинале победитель пары Португалия – Швейцария сразится с сильнейшим в дуэли Марокко – Испания, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между португальцами и швейцарцами.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
253
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