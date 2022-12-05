Португалія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії та Швейцарії.

У вівторок, 6 грудня, в заключному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії зіграє зі Швейцарією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Португальці вийшли до плейоф з першого місця. Підопічні Фернанду Сантуша перемогли Гану (3:2), обіграли Уругвай (2:0) та несподівано поступилися Південній Кореї (2:1).

Швейцарці розпочали турнір з перемоги над Камеруном (1:0), а потім програли Бразилії (1:0. В останньому турі "хрестоносці" здолали Сербію (2:3) та пробилися до плейоф з другої сходинки.

У чвертьфіналі переможець пари Португалія – Швейцарія позмагається із сильнішим в дуелі Марокко – Іспанія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між португальцями та швейцарцями.